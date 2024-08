Ori se studio: Bebica i Slađa Bošković u nikad većem ratu, on izneo detalje o njenoj sumnjivoj prošlosti! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nenad Macanović Bebica, Slađa Blinda i Slađa Lazić Bošković. Nastao je žestok sukob između Bebice i Boškovićeve u kojem je Macanović izneo dokaze njenog muvanja sa muškarcem i mutnim radnjama.

Slađo kako si zadovoljna operacijama, šta si sve operisala? -pitala je voditeljka.

Radila sam malo kapke i operisala nos jer sam imala devijaciju. Nemam ja nikakve probleme da pričam o tome, ja sam sve radila na uzoru po Kim Kardašijan jer je ona svetska straleta kao i ja -rekla je Slađa.

Bebice, koga više voliš od dve Slađe? -pitala je voditeljka.

Ma mene ovaj akrep ne interesuje, čujem da priča kako je podnela neku prijavu protiv mene kao da su je fanovi prijavili, ona je bolesnica ozbiljna -rekao je Bebica.

Ma jaka je on mafija, ja se nikoga ne plašim, mafijaš na baterije opasan, ja ne znam da li sad smem da izađem napolje. Sve mi to liči na tebe, kakav si ti takva ti je i podrška, bolesna i morbidna -rekla je Slađa.

Evo sad će sve javno da izađe o tebi, evo neki Dača iz Borče mi je poslao šta je radio sa njom na stadionu, ti ne možeš da pričaš sa mnom jer si bolesnica ozbiljna -rekao je Bebica.

Ti si jedna budaletina ozbiljna i prodana duša, ne znam zašto me napadaš jer smo bili dobri na početku. Ovo su sve laži i izmišljotine, ja ne znam o kome to on priča -rekla je Slađa.

Sve se zna ko si ti, evo Dača će možda da se javi u program. Ti si jedna glupača i morbidna si da se tvoja sestra muva sa tvojim mužem, ja ne mogu da verujem o čemu se radi -rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja