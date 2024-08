Možemo zajedno u krevet: Slađa Bošković pružila Majčici nepristojnu ponudu, on otkrio detalje njihove afere! (VIDEO)

Razotkrio je!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nenad Macanović Bebica, Slađa Blinda i Slađa Lazić Bošković. Luka Majčica se uključio u program, te progovorio o svojim dodirima i intimi u krevetu sa Slađom Lazić Bošković.

Dobro veče Luka, Bebica i Slađa se svađaju da li ste ti i Boškovićeva poljubili i imali odnose?

Ona je mene samo poljubila u vrat i kasnije smo otišli u krevet ali se ništa nije desilo, to nije istina da me je zadovoljavala. Držali smo se samo za ruku i to je to. Ja nju gotivim i uvek mi je bila draga ali nekako ako je imala muža i zvala mene u krevet to nije u redu -rekao je Majčica.

Ja sam uvek bila dobra prema tebi ali ako oćeš da igraš ovu Bebičinu igru onda je to druga stvar, ja nikada tebe nisam gledala u ljubavnom smislu -rekla je Slađa.

Jel ona tebe zvala u krevet? -pitala je voditeljka.

Pa jeste me zvala itekako, nije to ništa strašno, možda me je prijateljski zvala -rekao je Majčica.

Oćeš sad da dođeš, slobodna sam, pa možemo zajedno negde da odemo -rekla je Slađa.

Koliko puta si bio kod Slađe u krevetu? -pitao je Bebica.

Bio sam više puta i samo smo pričali, bio je poljubac u vrat i ništa više od toga -rekao je Majčica.

Autor: Nemanja Šolaja