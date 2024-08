Haos ne prestaje: Slađa Bošković udarila na vezu Teodore i Bebice, Delićeva hitno reagovala! (VIDEO)

Tokom cele noći ne smiruju se strasti, padaju teške reči!

U emisiji "Narod pita" došlo je do nove žestoke svađe između Nenada Macanovića Bebice i Slađe Bošković, zbog njegove veze sa Teodorom Delić, za koju ona nije imala lepe reči.

- Mi smo izgurali, čekao sam da sve prođe i kad sam stekao poverenje bilo mi je lakše. Kad smo izašli napolje ispostavilo se da sve što mi je pričala u krevetu i kad smo sami da je to tako. Iako smo imali padove i svađali se, sad smo izašli i zajedno smo. Jedva sam čekao da vidim da li je to tako. Jedan dan kad sam ostao sam, a ona je izašla bilo mi je baš teško jer je neko mogao da joj kaže nešto što nije istina. Došla je ovde, upoznala je moju porodicu, svaki dan je sa mojim sestrama, provodimo vreme i svi živimo u istom objektu - govorio je Bebica.

- Jedva čekam da kaže da je j*bao Teodru i njenu mamu. On je govorio najstrašnije uvrede, a onda mene on nešto priča. Nije mi delovalo da će ona da pređe preko svega toga. Ne verujem ja da je ona to zaboravila. Mislim da je zaljubljena u njega i da je to drži. Strašno je koje gadosti on izgovara jednoj majci - dodala je Slađa Bošković.

- Tebi? Ti si g*vno. Šta si ti doživela? Mene ova divna majka ovde vređa - rekao je Macanović.

- Teodoru je očigledno nešto privuklo kod Nenada, ima on neku energiju. Tamo je i mesec dana kao godina, a pogotovo kad si duže. Meni oni ne idu zajedno nikako. Ona je sa Vračara otišla u Kotež - nastavila je Boškovićeva.

- Evo Teodora pita kako ti znaš kakav je njen odnos sa bivšim bio? - pitao je Bebica.

- Pričala mi je. Nisam ga upoznala, ja to nisam ni rekla. Rekla sam samo da su lepi - pravdala se Slađa.

Autor: Andrea Nikolić