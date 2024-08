Govori da je tata voli i da će doći: Aneli se potpuno slomila, pa prolila reku suza jer Asmin nije pozvao ni da čuje Noru! (VIDEO)

Slomila se!

U emisiji 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Milenu Kačavendu, Aneli Ahmić i Nenada Macanovića Bebicu. Aneli je progovorila o Asminu, te je otkrila da nijednom nije pozvao Noru, pa je zbog toga prolila reku suza.

-Što se tiče dotične moram samo da se oglasim da se moja sestra ne bavi rijalitijem i da je na Kipru. Bavila se samo sa mnom i ponašanjem mojim u rijalitiju. Zbog optuživanja moje sestre za ovo Aneli može dobiti tužbu, a vi izvadite listing pa vidite ko je. Moja lepota je prirodna, dok neki moraju da se rade - pročitala je Ana poruku od Jovane Cvijanović.

-Super, baš sam se potresla - rekla je Aneli.

-Aneli šta se dešava sa Norom i Asminom? Da li te zvao da vidi Noru? - upitala je Ana.

-Ne, ne zanima ga uopšte. Niti je zove da je čuje, niti da je vidi. Znam da se njemu i Staniji bliži kraj, osećam to. Postoje neke stvari možda, nije mi pisao, ali mislim da im se bliži kraj. Mislim da ćemo uskoro gledati sve to - rekla je Aneli.

-Da li ti je Asmin pisao sa nekih lažnih profila? - upitala je Ana.

-Nije, ali ovo je mlaka voda između njega i Stanije. Nekako sve radi na silu, kao da je pod nagovorom radio neke stvari. On je loš čovek, koji hoće da te prevari, ali on opet ima drugu stranu zbog koje mi još nije jasno kako se nije pokajao zbog tolikih laži. Mi kad smo bili u braku, on kad bi pogrešio, on bi jako brzo došao da se izvini i pokajao se. Ne bih neke stvari pričala, ali mislim da ona njega tera da neke stvari radi i da joj se dokazuje - rekla je Aneli.

-Da li misliš da ukoliko dođe do njihovog raskida, da ćemo čuti ružne stvari o Staniji? - upitala je Ana.

-Da, logično. Neću im dati puno na značaju, pustimo ih, pa ćemo videti - rekla je Aneli.

-Da li Nora traži Asmina? - upitala je Ana.

-Da, ja se toliko isplačem tada u tim momentima. Nora stoji na stepenicama i govori mojoj mami da nju njen tata voli i da će njen tata doći. Ona je sama rekla da ona voli i mamu i tatu. Moja Nora nosi narukvicu što joj je kupio tata za rođendan. Ja nikada svom detetu neću zabraniti da vidi svog tatu i nikada njoj direktno neću reći loše o njenom tatu. Kad ona kaže da voli tatu, mene uhvati tuga, ja je zagrlim i ljubim je. Kažem joj biće sve okej, ona kaže tata me voli i tata će doći. Gledaš je onako i kako se nećeš isplakati. Kad sam ja došla kući ona mene pita jel ste ti i tata kupili kuću? Uhvati te tuga - rekla je Aneli.

-Zašto ti njega ne pozoveš da vidi Noru? - upitala je Ana.

-Ne, nemam potrebe mi smo završili. On ako bude hteo da je vidi može i ako se bude iskreno pokajao. Mene boli to i teško mi je jako što se ona tako rastuži. Mene su više razočarali njegovi roditelji nego on. Trebaju zbog nje da zovu, ali eto sve je prošlo i sve prolazi. Biće sve lakše i lakše - rekla je Aneli.

Autor: N.P