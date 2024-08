Bez dlake na jeziku!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom odnosu sa Teodorom Delić i njenoj večeri s Danijelom Dujkovićem Munjezom, Kulićima, ali i o još aktuelnosti.

Ovih dana se spekuliše o večeri gde su se našli Munjez i Teodora, kako ti komentarišeš?

- Ma to su budalaštine, ja nisam gledao to, spavao sam. To su klasične budale, te glupe fore, najprostije rijaliti fore. U gasu je, traži nekoga da napravi priču. Nameće se, zove na kafu, ovamo, tamo, ja na to ne reagujem. Ne verujem da je to Teodora rekla, pa i da je rekla, mesec dana smo zajedno, razdvojili smo se.

Kada smo kod Jelene, kakva su to prijateljstva, videli smo da ona njemu piše?

- Ja mislim da tu ti rijaliti učesnici, ne postoje prijatelji, to su drugarstva. Kada rijaliti prođe, svi gledaju da nekoga nameste, udružuju se, prave neke planove, ja u tome ne učestvujem. Ja se ne čujem sa njima kada se završi, postoje ljudi naravno s kojima se čujem, ali to ne gledam kao rijaliti učesnika, nego skroz nešto drugo tipa Anđelo, Marko Đedović...Njih gledam kao drugare u koje imam poverenje.

Da li si posavetovao Teodoru da ne bi trebalo da ide na tu večeru?

- Ne, ja sam rekao Teodori da će da se napravi takva priča, rekla je da ne veruje da će. Treba sve da prođe i da oseti i da ono što kažem, da je tako. Munja je spletkario ceo rijaliti, to sad isto radi i napolju. Ispričao Lepom Mići kako je bilo, pa se uključio, smešne priče...Rekla mi je Teodora da je on rekao da ga je Nemanja zvao, a ne on Nemanju. To je to što sam rekao Teodori, šta god da misli biće drugačije. Verovatno je skrivena namera, jer mi uvek znamo ranije kada smo gosti u "Narod pita". Očekivao je da će Teodora biti slobodna, očekivao je da će nešto biti. Pozvao je Gačića, iako je Teodori govorio da je Gačić zvao njega...Ja mislim da je on Teodoru zvao i dan ranije, ali da se nije odnosilo na taj dan, pa je ponovo zvao ujturu ili u toku dana, kada je video da ja gostujem, pa da iskoristi. Stvarno ništa ne krije, sve mi pokazuje, a ja joj stvarno ne tražim niti proveravam. Ono što me zanimalo i kopkalo, proverio sam i nemam nijednu stvar da sumnjam u nju.

Kako gledaš na pomirenje Ivana Marinkovića i Miljane Kulić?

- Ja mogu najbolje da kažem. Nije tako da je Jelena bila prepreka ili barijera, čak mogu i da kažem da se Jelena često dopisivala sa Marijom i bila je za to da Ivan bude što više uz Željka. To je klasična manipulacija Ivanova nad Kulićima, nad detetom što je meni jezivo, to mi je tako strašno. Meni je to dno dna, nevezano što su oni u pitanju, nego bilo ko radi takve stvari i ko manipuliše tako jednom porodicom i detetom. Ja sam imao problem sa svojom bivšom ženom i viđanjem dece, trajalo je dve godine, ali niko i nikada neće saznati kako se to završilo. Neke stvari ne zaslužuju da završavaju na portalima. Koliko sam ja loših stvari uradio, sada bar mogu da ih zaštitim. Mogao je da uradi da se ne zna, ali njemu to izgleda odgovara.

Autor: Nevena Panić, Nikola Žugić