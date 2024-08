Žestoko na samom startu: Lejdi i Lakić ne mogu da sakriju simpatije, on otvoreno ljubomoriše na njenog dečka! (VIDEO)

Simpatije nikad nisu prestale!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Draganu Sretenović Lejdi i Nikolu Lakića koji su poznati po svom prisnom odnosu u rijalitiju 'Elita'. Naime njih dvoje su na samom startu zaratili, te je čak Nikola napraavio ljubomornu scenu.

Lakiću da li si dobio instrukcije od svoje supruge? - upitao je Darko.

- Ne, bilo je problema, ali sve se da rešiti - rekao je Lakić.

Želim da čujem obe priče. Toliko ste bili bliski i prisni u Eliti svih 10 meseci. Šta se desilo napolju? - upitao je Darko.

- Ja niasm želela da se javljam jer sam videla neke izjave. Tata mi je rekao da je Coka bila povređena zbog našeg druženja i nisam htela da se guram, aposlutno. On je rekao da se meni javio, ali ja nisam imala nigde te poruke. Nisam htela da se guram u njihove odnose. Moje drugarstvo je bilo pravo, ja njega kad sam zapratila, tek onda su mi stigle poruke. On da je toliko hteo da se čujemo, kontaktirao bi me preko Slobe. Stvarno sam očekivala njegov prvi potez. Da sam dobila poruke , odgovorila bih - rekla je Lejdi.

- Ja mislim da bih trebao da odem do Češke ili negde da je nađem i onda da popričamo. Mislim ovo je čisto pranje, ja sam joj poslao poruke - rekao je Lakić.

- Do mene poruke nisu došle, ne znam šta se desilo - rekla je Lejdi.

Mogla si da baš zato što ti je drug da ga pozoveš i da objasniš Coki neke stvari? - upitao je Darko.

- Nisam se odlučila za to jer sam smatrala da mogu dodatno da napravim problem - rekla je Lejdi.

- Pa što onda nisi tako i tamo razmišljala? - upitao je Lakić.

- Ti si me ubeđivao da njoj ne smeta i tvrdio da se ona ne bi oglasila - rekla je Lejdi.

- Što si onda poslušala tatu? - upitao je Lakić.

- Pa ja sam videla neke stvari nakon izlaska, ti si se ogradio od mene. Ja znam da je tvojim bližnjima smetao naš odnos - rekla je Lejdi.

- I dalje smeta - rekao je Lakić.

- Pa ja poruku nisam dobila, ti si rekao kao da si poslao Slobi, da ona pošalje mojoj sestri. Do mene poruka buhe došla - rekla je Lejdi.

- Ja mislim da je tebe poremetila porodica, da te poremetio momak i ti si zbog svih stvari promenila mišljenje - rekao je Lakić.

- Grešiš. Ja sam na finalnoj noći očekivala da će on krenuti sa mnom i Slobom, ali on je nestao i izgubio se - rekla je Lejdi.

- Ti se nisi udostojila da me pitaš kako idem kući, a Slobu si pitala - rekao je Lakić.

- Mene je Sloba pitao, kao i Vesna Ćuruvija. Ja sam rekla da mogu da ih povezem i pitala gde je Lakić - rekla je Lejdi.

- Priča ti ne pije vodu - rekao je Lakić.

- Što me onda nisi zapratio? Dečko čega si se uplašio? - upitala je Lejdi.

- Što bih te ja zapratio? Što bih ja prvi slao zahtev - rekao je Lakić.

-Sad kad sam ga ja zapratila poruke normalno stižu - rekla je Lejdi,

- Dobro si uradila nešto korisno - rekao je Lakić.

- Ja sam mnogo toga korisno uradila - rekla je Lejdi.

Autor: N.P.