Žestoko na samom početku: Đedović najavio totalno raskrinkavanje Bojane i Matore! Rešio da ih ne štedi! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Na početku emisije ''Narod pita'', gosti voditeljke Ane Radulović Marko Janjušević Janjuš i Marko Đedović prokomentarisali su aktuelne teme.

- Ja sam mnogim ljudima zanimljiv. Čujem kako me mnogi spominju. Govre da sam ja pradon, a oni kao nisu prodani? Ja ''prodajem'' svoj mozak, ali oni to rade sa svojim genitalijama. Iskreno, zbog toga što neki pričaju laži o meni, ja ću reći istinu o njima. Kad vidim ko sebi daje za pravo da govori o meni, dobijem želju da progovorim. Hvale se nekim poznansvom sa mnom, a videli su me za petnaest godina tri puta, pre samog rijalitija. Oni su velike žrtve, a što ne govore ko su njihove žrtve?! Zbog mene moja majka nikad nije popila lek, ali njihove zbog nas jesu.Oni su prikriveni vukovi, ali neka bude da sam ja otvoren u tome da sam vuk - istakao je Đedović.

- Na koga sad aludiraš? - upitala je voditeljka.

- Na Matoru mislim na za neke stvari, a za pojedine na Bojanu. Matora je svojim roditeljima nanela dovoljno stresa, dok Bojana priča o nekoj ljubavi, a ni sama ne zna šta je ljubav - kazao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-kliopu.

Autor: S.Z.