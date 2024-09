Da sam joj dao povoda, pala bi na mene: Lakić žestoko potkačio Lejdi, pa otkrio da je blokirala Coku na Instagramu! (VIDEO)

Ocrnio je za sve pare!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti su Žana Omnia, Nikola Lakić, Darjan Radomirović i Vanja Živić.

- Lakiću, šta se dešava sa Lejdi? Šta ti je Coka rekla - pitala je voditeljka.

- Nije mi zamerila to naše druženje, ostao sam veran, naravno. Coku niko ne može da zameni. Lejdi nek je srećan put, ima sad najboljeg drugara, pa neka me komentariše. Ne zna se ko je gori, drago mi je da provode vreme zajedno i da me ogovaraju. Konačno su malo isplivali na površinu, zahvaljujući meni. Lejdi je sigurno stasala pored mene, ja sam više u medijima od nje. Da sam joj dao malo više povoda, pala bi na mene - rekao je Lakić.

- Sad možeš da priznaš da je bilo nekih emocija kod nje - rekla je voditeljka.

- Pokušavao sam da ne vidim to, ali drugi oko mene su to primetili. Nisam se povukao, jer bi bilo glupo posle deset meseci i svakako bi se komentarisalo. Vidim da njoj prija to, i dalje kači pesme vezane za Coku i mene. Ispratila je Cokinu modu, ali ne može ni da joj priđe. Čak je i blokirala Coku na Instagramu - rekao je Nikola.

- Slobi takođe odgovara da se vuče sa Urošem po wc-u, da se pipaju i šta god. Ne znam šta će mu majka reći na to, ali neka ih. Ne znam šta ima sa Urošem, ali već je upao u tu gej priču - odgovorio je Lakić.

- Milena mi je poslala poruku, rekla je da Lakić može da sanja da gostuje s njom i da pazi šta priča o njenom privatnom životu, da ne bi plaćao svaku svoju reč kao Ivan - rekla je Vanja.

- Baš mi je drago što se oglasila, može da me sačeka gde god. Stao sam na njenu stranu, a ona je prsla s mozgom - kazao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković