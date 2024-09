Najveća greška: Darjan priznao da je razočarao samog sebe, jer nije na vreme uvideo Snežino pravo lice! (VIDEO)

Pokajao se!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti su Žana Omnia, Nikola Lakić, Darjan Radomirović i Vanja Živić.

Uključila se nova gledateljka.

- Ivan je bolestan, on samo vređa. Ispratila sam i večerašnje uključenje. Kad god mu se postavi pitanje, on nikad ne odgovara, a zato samo postavlja pitanja. Žanu pozdravljam što je tužila Ivana, jer je strašno to što izgovara, a otac je. Evidentno je počeo da pije opet, čovek treba da se leči - rekla je gledateljka.

- Dario, pričo si o nekoj ženi s kojom si živeo u Nemačkoj

- Nismo se čuli godinama, samo sam pričao da sam se ženio zbog papira i ne treba to niko da radi - rekao je Dario.

- Ko je tvoje najveće razočaranje - pitala je voditeljka.

- Kačavenda, kad je počela da menja stavove. Lakić je nastupio kao dobar muž, želeo sam da se družimo. Onda se u jednom trenutku uplašio Kačavende i krenuo je da igra neke beton igre. Izgubio je stav, karakter i mišljenje - odgovorio je Darjan.

- Mora malo da bude i šou - ubacio se Lakić.

- Žana je ušla moćno, bila je moj tip, ali jaka je žena ovako. Vanja kao da je gledala šta je jako u svakoj sezoni i tako je napadala neke ljude. Kao da je bila imitacija Žane - kazao je Darjan.

- Kako Snežu nisi naveo - pitala je voditeljka.

- Pa, jako me je iznenadila. Ja sam sebi razočaranje, jer nisam video neke stvari. Kad sam uočio neke stvari kod nje, počelo je da mi smeta - rekao je Radomirović.

Autor: Iva Stanković