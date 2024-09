Ne mogu da nađem opravdanje za tako loš izbor: Anđela Đuričić progovorila o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, a evo šta kaže o svojim roditeljima

Ovo je istina!

U emisiji Premijera vikend specijal voditelj Nemanja Vujičić posetio je Đenoviće u Crnoj Gori kako bi porazgovarao sa bivšom učesnicom 'Zadruge 6' Anđelom Đuričić. Anđela je progovorila o odnosu sa svojom porodicom, a potom i o bivšem dečku Zvezdanu Slavniću.

Anđela dosta se spekulisalo da je kuća na prodaji, da te se roditelji odriču i da je zato prodaju?

- Kuća je u najboljem redu, nema ništa od prodaje, ali taj natpis i dalje stoji na kući da je na prodaju. Kuća se prodaje zbog nekih porodičnih stvari, a ne zbog mene i mojih postupaka.

Da li tvoji žele da se odsele zbog tebe?

- Ne, nikada to nije tako bilo, znam da je medijima zanimljivo da pišu o tome, ali eto. Ja sam u najboljim odnosima sa svojim roditeljima. Eto pre godinu dana se desio taj razgovor u kojima sam im ja objasnila neke stvari, bili su jako ljuti. Moje ponašanje ih je naljutio, nije im bilo jasna moja odluka da se zaljubim u takvog čoveka, ja ih sada iz ove perspektive razumem. Ja kada sam shvatila neke stvari, bilo je kasno.

Kako si uspela da ponovo postaneš ona Anđela na koju su oni navikli?

- Pa sve sam to ja, generalno. Nisam doživela neku vanserijsku promenu, sve sam to ja, ali zavis šta ko u meni budi. Prvi put su imali priliku da vide tako neke stvari i bilo im je čudno i drugačije, sada oni znaju da je taj čovek izvukao ono najgore iz mene.

Da li se kaješ zbog tog odnosa ili zbog te Anđele?

- Zbog tog izbora, svi mi grešimo, ali ja ne mogu da nađem sebi opravdanje za to što sam mogla tako loš izbor da napravim.

Da li si se plašila njihovih pitanja?

- Jesam, to mi je bio najveći stres. Negde sam znala suštinu problema, ali eto sve je to možda bilo preuveličano dok sam bila u rijalitiju. Nadala sam se da će normalno proći taj razgovor, ali najgori strest i najveći sam doživela kada sam trebala da se pojavim ispred kuće. Brat me sačekao sa koferom na aerodromu, a kada smo došli kući rekla sam mu da on ide, a ja ću polako. Prvo su pali razgovori i suze, ja nisam znala da li da uđem. Ručali smo prvo i onda polako kroz razgovoru su mi rekli nema vraćanja kroz Beograd, to je kraj. Trebalo mi je par dana da shvatim šta su mi rekli, ali posle par dana sam svojevoljno završila taj odnos. Sto posto su bili u pravu, ja sam taj svoj kiks i grešku prihvatila apsolutno. Sad imam osećaj da je to bilo pre dva života, to je negde ostalo iza nas.

Da li si odlazila kod psihologa?

- Imala sam momente kada sam to stvarno želela, to nije sramota, bolje ići i praviti probleme, ali nisam išla. Nije mi sada krivo jer nisam imala poverenja, nikome nisam verovala više. Nisam mogla da to poverenje nađem i da to sama sa sobom rešim, podelila sam sa porodicom šta sam mogla, šta nisam držala sam u sebi. Na kraju krajeva bitno je da sam ja sve sa svojim mislima prebrodila. Nije mi bilo lako stvarno, trebalo mi je vremena da shvatim na šta sam žmurila, šta sam radila, mnogo je stvari bilo da shvatim da moram da oprostim sebi. Pogrešila sam prema roditeljima, preživeli su veliki stres. Bilo mi je teško da oprostim to što sam povredila ljude koje volim, idemo novi život, nema tu mesta za kajanje, život ide dalje.

Da li pomažeš svojima?

- Jedan period nisam tu, ali evo u ovom udarnom delu sezone sam tu i pomažem im. Sve što je u mojoj moći rado im pomažem, ko će drugi ako neću ja. Drago mi je što sam ovu godinu izdvojila da se posvetim njima u potpunosti.

Da li se danas potežu ta pitanja: ''Eh šta si nam uradila?'' ili je ta tema zaboravljena u potpunosti?

- Ma ne, ta tema se u ptopunosti zaboravila. Mislim pominjati temu nema potrebe, onog trenutka kada sam ja to završila tada je ta tema ugašena u našoj kući. Jer ako se pominje, onda znači da se to nije ni zaboravilo ni oprostilo.

Da li ti se dečko javljao nakon Elite?

- Ne tu je stavljena ogromna tačketina na taj odnos.

Kako će izgledati tvoj život narednih nekoliko nedelja i meseci?

- Biće svakakvih planova, ali eto zato sam sada tu da napunim baterije i pomognem porodici, a posle da se posvetim sebi.

Autor: N.P.