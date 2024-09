Zbog tebe dete nema oca i majku: Asmin nikad suroviji! Prebacio Aneli da je ona kriva što on nema kontakt sa Norom (FOTO)

Asmin žestoko potkačio Aneli nakon njenog komentarisanja njega i njegove porodice!

Aneli Ahmić danas je u intervjuu koji je dala za Pink.rs otkrila kako je reagovala na prozivke Asmina Durdžića i njegovog oca Mustafe vezano za nju i njenu ćerku Noru, da bi nakon toga dala svoj sud o vezi Asmina i Stanije Dobrojević.

Asmin se sada oglasio na društvenoj mreži Instagram i uputio Aneli brutalnu prozivku:

- Mogla si ku*vo i u rijaliti a da me nisi pljuvala, to dete bi imalo oca i imalo bi od mene sve, ali ne ti si pljuvala mene, moju porodicu, ženu koju volim i zatooo dete nema oca a ni majku jer je opet ostavljaš, jer si zeljna popularnosti i sve to ti je vaznije od deteta, jedini krivac što je mala ostavljena sama si ti ana*na. Zlo koje koristi dete za rijaliti da manipuliše narod da se sažale jadne ostavljene žene samo zato ti ovo dete služi.- Tako si koristila Noru za TikTok snimanje pa kada ugasiš kameru oćeš s detetom da se baciš sa terase, nakazo - napisao je Asmin.

