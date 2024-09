Očigledno nije bila iskrena: Anita progovorila o krahu prijateljstva sa Mionom, pa priznala grešku jer je nju stavila iznad Slađe! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U toku emisije ''Narod pita'' Anita Stanojlović je progovorila o prekidu prijateljstva sa Mionom Jovanović.

- Kakvi su ti utisci kad se setiš učesnika iz Elite 7? - upitala je voditeljka.

- Imam utiske samo kada smo Anđelo i ja u pitanju - kazala je Anita.

- Da li te je neko razočarao? - upitala je voditeljka.

- Miona. Javila sam joj se nakon rijalitija, jer sam videla da je neko napisao nešto loše za nju. Ona mi je tad odgovorila i nikad se više nismo čule, što je njen izbor. Iskreno, to očigledno nije bilo iskreno s njene strane. Dogovarale smo se da se viđamo kad izađemo iz rijalitija, ali to očigledno nije mislila. Želim joj sreću u karijeri, kao i Ša, ali sam stavila tačku na to prijateljstvo. Slađa mi je zamerala jer veličam Mionu, zapravo mi je i bila tada draža, ali se ispostavilo da mi je Slađa najbolja od svih. Dobra sam i sa Aneli, ali ne kao sa Slađom - kazala je Anita.

- Dobro veče, pozdrav svima. Anita, prelepa si, zlato moje. Nemoj da slušaš ove babe što zovu i govore gluposti. Što se tiče Mione, ona je pokazala svoje pravo lice. Ne znam šta da mislim o njoj i onom Ša, koji je njen momak, a ima godina koliko ima - istakla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.