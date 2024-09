Zakopali ratne sekire: Mića stavio tačku na sukobe sa Urošem Staničem, on se usaglasio, pa mu priznao da više nema emocije prema njemu! (VIDEO)

Sve ružno ostavili iza sebe!

Lepi Mića je naredni budžet dao Urošu Staniću, prilikom čega je otkrio šta misli o njemu.

- Uroš Stanić i ja smo imali rasprave tokom prošle sezone. Opasan je provokator. Njegova želja da bude neko bitan i trud je za poštovanje, ali mi se ne dopada način na koji on to radi. Najstrašnije reči smo jedno drugom izrekli. Nekako smo na kraju izašli iz rijalitija, a da ništa loše nismo nakon toga rekli. Mi nikada nećemo biti prijatelji, da se družimo ne možemo, ali ako mu nešto bude zatrebalo, ja sam tu. Srednji budžet za njega - kazao je Mića.

- Ja sam prošle godine rekao da sam zaljubljen u Miću, jer mene privlači intelekt. On je mene tada tri meseca najstrašnije vređao. Moram da kažem da sam se odljubio od njega, sve me je to prošlo. Ne moram da se trudim da se itičem, jer sam prošle godine bio najistaknutiji na društvenim mrežama - dodao je Uroš.

- Urošu Rajačiću ide mali budžet. Nadam se da se više nećemo svađati kao prošle godine. Iskreno, nemam neki razlog da se sa njim raspravljam. Želim Rajačiću puno sreće u ovom učešću - kazao je Mića.

- Mića Jovanović, moj imenjak voli da se raspravlja. Provokator je, ali nadam se da u tome neće preterivati - kazao je Mića.

- Što se tiče Keti, želim joj da pokaže svoje kulinarko umeće. Mali budžet - kazao je Mića.

Autor: S.Z.