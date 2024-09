Vinuo ga u nebesa: Kristijan Golubović pohvalio Asmina jer lavovski brani Staniju, a tek da čujete šta je rekao za nju (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Kristijan Golubović bio je gost u emisiji 'Pitam za druga', te je tom prilikom prokomentarisao odnos Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića za kog je imao samo reči hvale jer staje uz svoju voljenu.

- Kristijane šta misliš o ovoj situaciji Stanije sa Aneli i Asminom? - upitala je Anastasija.

- Staniju poznajem kao da sam ceo život bio sa njom. Ona izgleda super, ona je jedna bomba, ljudi bi dali sve na svetu da je bar dodirnu. Amerika, taj visoki level neki. Ona je došla do te tačke koje je htela, bilo bi greška da pokušava da ide dalje preko te tačke. Ono što je bilo između nas zaista treba da mi bude zahvalna, tada je ona odskočila u medijima - rekao je Kristijan.

- Ja sam primetio kako se Asmin bori za Staniju i to mi se mnogo dopalo. Ne dopada mi se priča da ima dete sa Aneli, a prevari je sa Stanijom jer se to i meni desilo, ali sviđa mi se njegov postupak. Ja se uvek izvinjavam svojoj bivšoj ženi i ćerki što sam ih osramotio - rekao je Kristijan.

- Šta misliš da li je Stanija otela muža Aneli ili ne? - upitala je Anastasija.

- Zaista nisam u dubini te priče, ali kako on brani Staniju i sebe pred svima jasno se vidi da ga Aneli ne zanima. On sad čuva to što jeste i ide dobrim putem - rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.