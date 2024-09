Sve vreme je sa Milicom na vezi: Terzin brat otkrio kako gleda na Borino ponašanje u Eliti sa Sofijom, ubeđen da to nije konačna odluka Veličkovićeve

Današnju RedAkciju vode voditelji Joca Novinar, Zele i Sanja Arsić.

U toku emsije se uključio brat Bore Terzića Terze kojeg je danas ostavila Milica Veličković jer je videla da se on muva sa Sofijom Janićijević.

- Ja sam pričao sa Milicom, ona je donela odluku da raskine, Ja sam pokušao da smirim strast. Svestan sam ja da on ne može da ne priča sa ženama u kući,a svim znamo gde je on otišao. Ne verujem da tu ima nešto, mislim da se on zeza. Mislim da je Milica prenaglila sa odlukom, a ona će sada čekati da vidi kako će on da se ponaša. Nije to njena definitivna odluka - dodaoa je Miloš.

Autor: N.Brajović