Anđela Đuričić nastavila je svoje izlaganje, kako bi otkrila na koje situacije je najviše ponosna, a koje rado želi da zaboravi.

- Na šta nisi ponosna? - upitala je voditeljka.

- Svi znaju čega se iskreno stidim. To je veza koju sam imala. To je osoba koja ne treba nikom u životu. To je moja naveća greška - rekla je Anđela.

- Šta sebi tu najviše zameraš? - upitala je voditeljka.

- Ja sam bila iskrena, a taj neko(Zvezdan) je pokazao ko je i šta je. On je od samog početka bio loš. Neke stvari su bile pred kamerama, neke ne. Bilo je mnogo loših stvari. Kada smo napustili rijaliti, posle diskvalifikacije susrela sam se s nekim stvarima koje nisam ni znama. Ja sam napravila taj izbor, pojela sam sva svoja go*na. Htela sam da budem s njim, do kraja sam jela go*na svoja. Blam me je, sram i sramota jer sam bila sa njim. Da mogu da izbrišem neki deo svog života, izbrisala bih njega. Nemam jednu dobru stvar da kažem za njega - kazala je Anđela.

- Rekla si da se za neke stvari ne zna. Šta se to dešavalo u vašem odnosu naplju, da li se gore ponašao? - upitala je voditeljka.

- Bilo je nešto što sam morala da sankconišem. Doživela sam od njega ono što nisam od nekog pre njega. Odlučila sam da dignem ruke od toga odnosa. On je krenuo da me uhodi i prati, za to nisu znali moji roditelji kad se to dešavalo. Prijavila sam ga policiji, od tog trenutka mi se nikada više nije obratio. Možda on nije imao neku lošu nameru, ali opet me je jako preplašio. Ja sam bila uplašena, iselila sam se iz stana, jer je saznao gde živi. Iskreno, u rijalitiju sam prošla svakakve lomove, ali mi je najgore bilo kada s to desilo. Bila sam preplašila. Nije me fizički ugrožavao, ali nije bio fin prema meni. Meni je tih petnaest dana veze bilo gore nego cela naša veza u rijalitiju. Nikada nisam ništa loše njemu uradila. Ne želim više nikada da ga vidim - istakla je Anđela.

- Kada si ponovo ušla ovde i suočila si se sa uspomenama, da li ti je lakše ili teže? - upitala je voditeljka.

- Prvu noć sam se čudno osećala, ali nemam momente gde me neki deo seća na njega. Želim mu sve najbolje, ali samo neka je dalje od mene. Ravnodušna sam prema njemu - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.