Umrli su mi na rukama: Đole Kralj otkrio sve o jezivoj smrti njegovih roditelja, pa progovorio o poslu na hot-lajnu (VIDEO)

Iskrena izlaganja!

U toku je emisija 'Ispovesti elitara'. Današnji voditelj je Milan Milošević. Na redu da izlažu su Đole Kralj i Mima Šarac.

Ja sam odrastao u složnoj turbulentnoj porodici romskoj, to je ogromna porodica Nikolić. Odrastao sam u velikoj kući, završio ekonomsku školu, imao sam lep život dok su mi roditelji bili živi, oboje su mi umrli na rukama gde sam doživeo veliki stres, pogotovo zbog oca gde nisam očekivao jer je imao neki napad. Brat je svoj život sačinio sa decom i ženom a ja sam ostao sa majkom i sestrom, uvek sam želeo da sačinim sve mojom majci jer se borila za nas. Uvek sam se snalazio na neki svoj način koji sam ja znao, zaposlio sam se u hot lajnu gde mi je to sredila jedna komšinica, umeo sam da promenim glas i svi su mislili da sam žensko. Odma sam bio primljen i tu sam radio punih pet godina, nekoliko puta sam se zadovoljio i lično jer ipak čuješ neki lep muški glas i bude ti lepo. Nisam ponosan što sam toliko psovao u zadruzi 5 jer ja nisam takav spolja i to mi je jedino zbog čega se kajem -rekao je Đole.

Najviše sam ponosna na svoju babu u životu, dete sam razvedenih roditelja, odrasla sam sa bakom i ponosna sam na sebe što sam bila samostalna i prodavala sladoled, nakon toga sam radila kao hostesa, danas imam svoj promo tim za snimanje spotova i hosting. Imala sam i onlifens dok mi Anđela nije uzela hleb, menadžerišem i svom momku tako da se smatram boljom verzijom sebe od kako sam sa Grujom -rekla je Mimas.

Autor: Nemanja Šolaja