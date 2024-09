Patim jer nisam sprečila tragediju: Mrvica progovorila o trenucima kad je želela da oduzme sebi život, nastao muk u kući (VIDEO)

Buran život!

U toku je emisija 'Ispovesti elitara'. Današnji voditelj je Milan Milošević. Na redu da izlaže je Jelena Nedeljković Mrvica.

- Nisam ponosna na to što nisam sprečila tragediju koju sam mogla, bila sam trudna tri meseca i sa 18 godina sam mogla da budem majka i bila sam spremna na to, to je nešto što će me pratiti ceo život, ono je što me najviše boli, Takođe sam pokušala samoubistvo kad sam bila mala ali o tome ne želim da pričam, ja od tad imam problema i sa spavanjem i ljubavnim odnosima, imam traume od krvi i igle. Za neke je bila sreća što se to desilo ali meni to nedostaje i volela bih da imam svoje dete, svi su znali da taj dečko nije za mene ali ja sam ga idealizovala. Mnogo se vezujem za ljude i dugo sam bila u depresiji, nisam pričala sa ljudima -rekla je Mrvica.

Autor: Nemanja Šolaja