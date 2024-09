Bez dlake na jeziku!

Miljana Kulić upravo je stigla u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića, kako bi rekla kako se oseća nakon saznanja da je u drugom stanju.

- Kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Darko, igleda da je sve ovo sad suđeno. Zola je čovek ja volim. Ranije sam išla na kiretažu, nije to ono što je trebalo da uradim. Moja želja je da živim u bračnoj zajednici i da imam porodicu. Ne želim na kiretažu. Ranije je moja majka bila ta koja je bila za to da izvršim abortus, kad sam ostala u drugom stanju sa njim. Sanjala sam da me Bog opominje da nikako to ne uradim - kazala je Miljana.

- On jje uvek bio uz tebe i govorio je ranije da želi dete sa tobom - dodao je Darko.

- Da, to je tako - kazala je Miljana.

- Da li si očekivala onakav Marijin stav? - upitao je Darko.

- Da, apsolutno. Upravo zbog toga sam s jedne strane želela da ga čujem, s druge strane ne. Ja sam neko ko želi da ima još jedno dete. Mislim da sam neko ko može da obezbedi dete i da brinem o njemu. Moja mama ukoliko ne bude želela da čuva moje drugo dete, ona ne mora. Željko jeste vezan za nju, baka mu je, ali ne tera je niko da o njemu previše brine, ako to ne mora. Ja sam neko ko previše brine o svemu. Mislim i da mi godine prolaze, želim da budem majka - kazala je Miljana.

- Odlučila si da Mariji prekineš poziv, nakon što si čula njenu reakciju - kazao je Darko.

- Da, tako je. Ona je zapela za to da sam ja pila neke lekove preko leta koji mogu da utiču na trudnoću. Ja znam kad smo Zola i ja poslednji put imali odnose. Svaki dan smo dve nedelje pred početak rijalitija bili intimni. Znala sam da mogu da zadrudnim. On je sad preko leta plaćao sve, ja ni dinara nisam potrošila. a moja majka je govorila da on mene koristi. Kako me koristi, kad je ovog leta on meni plaćao?! Ja sam sve rekla, moja majka je reagovala kako je reagovala, ali ja želim da me pusti da živim, iskreno - kazala je Miljana.

- Je l' misliš da ti fali malo istrajnost i odlučnost da se zauzmeš za sebe? - upitao je Darko.

- Da, naravno. Moja mama zna sad da sam u drugom stanju, a pitala me je prvo:''je l' znaš kako se zoveš?'' Kako to, od svega, prvo da me pita? Nisu mi jasne neke stvari - kazala je Miljana.

