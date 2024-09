To je neki kvar kod tebe: Kačavenda očitala Rajačiću bukvicu, zbog njegove navodne simpatije prema njoj! (VIDEO)

Igra joj se sa živcima!

Milena Kačavenda i Uroš Rajačić razgovarali su u pušionici o svom nedefinisanom odnosu.

- Ne razumem šta si ti pričao, šuplja priča - rekla je Kačavenda.

- Pre bih rekao strašna priča za plašljivu decu - rekao je Rajačić.

- Ja sam lepo rekla da sam negativno komentarisala tvoje ponašanje prethodne sezone, koje je za mene bilo kanta. I dalje to mislim - rekla je Milena.

- Rekao sam da volim ljude s kojima mogu da se nadmećem. Ne znam šta m se dešava, mislim za sve - rekao je Uroš.

- Razumem za to, a za ovu šuplju priču, to veze s mozgom nema. To je neki kvar kod tebe - rekla he Kačavenda.

- Prihvatam sve na svoju odgovornost, moram da trpim neke stvari kad sam kreten - rekao je Rajačić.

- To je tvoja odgovornost, naravno. To je možda moguće nekad, ne na početku sezone, nakon spontanog pomirenja. Nema šta da te zaintrigira. To je budalaština. Ti si izgleda vidiš nešto što ja ne vidim - rekla je kuma.

- Samo vidim veća m*da - kazao je Uroš.

- Ozboljno lupetaraš, nemoj ti da pričaš da nešto vidiš. Mogu ja i da ne razgovaram s tobom do kraja sezone - kazala je Milena.

Autor: Iva Stanković