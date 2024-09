Sve preko mojih leđa: Miljani sve dozlogrdilo, pa se požalila Lepom Mići! (VIDEO)

Došla na savetovanje!

Miljana Kulić razgovarala je o svojoj trudnoći sa Lepim Mićom, dok su sedeli u pabu.

- Meni tu smeta što on ne prizna to dete lepo, da se dete oseti kao da ima oca - rekao je Mića.

- Pomiriće se oni - rekla je Miljana.

- Tebe zove advokat i kaže ti da imaš parnicu, ti se j*beš sa njom - kazao je Mića.

- Samo sa se čujem sa Zolom, da mi kaže sve. Odbio je pozive, zvala sam ga 50 puta, ona kaže da me voli. Oni sve preko mojih leđa, majka se svađa sa mnom i on me zove privatno. Znaju kakva sam, proći će mi milion teorija kroz glavu. Ko to govori trudnoj ženi? Mogu da pomislim da će mi privatno reći neću dete - rekla je Miksi.

- Šta ako ti kaže da neće dete - pitao je Mića.

- Nadam se da neće - rekla je Kulićeva.

- Ja imam milion opcija, ali uvek se vratim tu gde sam najsrećnija - kazala je Miljana.

Autor: Iva Stanković