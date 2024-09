Odlučila da stane na kraj lažima!

U toku sinoćnje večeri došlo je do žestokog sukoba između mladih crnogoraca Nikole Škatarića i Marka Zeca koji su se posvađali zbog devojke koju je po priči Zec oteo od mladog Naja. Za naš portal se oglasila Jovana Hoakina, bivša Škatarićeva devojka koja je demantovala sve Zecove navode, te mu poslala brutalnu poruku.

Marko Zec se sinoć pohvalio kako je uspeo da te preotme od Naja, da li je to istina?

Videla sam, za mene je to katastrofa, sa Najom sam bila u vezi a Zec čim otvori usta slaže. Ja ne znam zašto se hvali da je bio sa mnom kada to nije istina, on čim zine slaže. Ja sam bila samo sa Najom manje od mesec dana i mi smo ostali toliko dobri da smo nastavili da se družimo.

On je takođe rekao za Naja da nema pas za šta da ga ujede i da vozi neka krš kola, da li je to istina?

On nema para, lupa gluposti, došao je i spavao kod mene. Spavao je u mojoj dnevnoj sobi, nema dinara u džepu. Što se tiće Naja bolje da ima krš kola nego da nema dinara kad treba da se izvade pare. On je hteo da bude sa mnom ali mu ja nisam dala. Najo pre nego što je ušao u rijaliti spavao je kod mene i baš smo pričali kolika je lažovčina, on kad otvori usta tri puta slaže.

Da li si možda ti ta devojka zbog koje Najo ne želi da uđe u vezu sa Slađom, jer kako je rekao ima neku nerazjašnjenu situaciju od spolja?

Ne znam stavrno, mi smo nakon naše veze ostali jako dobri ali mi smo raskinuli zbog te daljine. Ima on dosta devojaka sa strane jer je predobar dečko ali ne znam da li sam to baš ja.

Ona nam je priložila dokaze iz njenog salona u kome je radila obrve Marku Zecu, takođe i kosu aktuelnoj učesnici Mimi Šarac, nakon čega slede storiji u kome se dokazuje da su ona i Najo bili na zajedničkim mestima.

Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: Nemanja Šolaja