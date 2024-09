Žestok sud Nenada Aleksića Ša: Reper progovorio o gorućim temama Elite, nikog nije štedeo! (VIDEO)

Dočekao svojim pet minuta, pa opleo po drugima!

Nenad Aleksić Ša u Rajskom vrtu govorio je o goružim temama iz Bele kuće, ali i komentarisao nekoliko sukoba koje je imao na samom početku.

- Lepo mi je, ovih dana sam skroz okej. Meni je najbitnije da ona i ja budemo dobro... Danas je ovaj blentavi Korda bio, nije da me nervira, ali sam morao da mu održim lekciju. On je jako nekulturan, priglup i jako čudna osoba. Iznervirao me je kad se izbrecao Mioni, to nikome ne dozvoljavam - govorio je Ša, pa progovorio o sukobu sa Anđelom Đuričić.

- Ja sam za raspravu, ali da se bavimo činjenicama i gađamo argumentima, a ne da leimo frustracije. Nisam bio za sukob, ali tražila je. Kod mene je ne diraj me, ne diram te - rekao je reper.

- Šta misliš o Ani i njenom dečku? - pitala je Drvo.

- Mislim da Ana drži sve konce u svojim rukama i da se sprda sa ovim blentavim. Mislim da je mogla sama više da doprinese i da joj je ovaj lik samo smetnja. Nema tu velike i prave ljubavi. On je vidno zaljubljen, a nju boli uvo, drži ga tu kao levo smetalo - rekao je reper.

- Šta kažeš za Aneli i Mateju? - pitalo je Drvo mudrosti.

- To su mi jako drage dve osobe, sa gotivnom energijom i oni su mi baš par. Ja sam od starta verovao da to može da uspe, ali imaju crtu u kouminaciji koja ih zeza, oboje su tvrdoglavi. Mislim da su bezveze došli do rasprave. Oni su odmah ušli u odnos, ali su brzo stavili tačku na to. Ja sam rekla i Aneli sve i da ne ide, nije napravila grešku. Ona je jako samokritična i to me nervira, jer sve shvata preozbiljno i tragično - govorio je Ša.

- Ne mogu da te ne pitam za odnos Mime, Uroša i Gruje - dodalo je Drvo.

- Veza Mime i Gruja mislim da je odavno završena i da su stupili u kontakt da uđu u rijaliti zavrete priču. Ako nekoga toliko voliš ne možeš olako da prihvatiš raskid i da se tvoja bivša ljubi na tvoje oči, a da ti nemaš nikakvu reakciju. To mi je fejk priča. Što se Uroša tiče, njena ni za šta ne krivim. On ide od jedne do druge, jasan mi je on, ali devojke ne. Mislim da se Mima neće vratiti Gruji, Gruja će da ide na jednu, drugu ili petu - pričao je reper.

- Postoji li po tebi neka prava ljubav koja se rodila u Eliti? - pitalo je Drvo.

- Nema nešto što je jako, ali nešto što mi je lepo su Aneli i Mateja. Mislim da tu može nešto lepo da bude, idu mi jedno uz drugo. Mislim da Mateja nije imuna na Mateju, ona zna datum kad su se smuvali. Anđela je ozbiljan glumac... Jaoo, Gale, ozbiljno mu se dopada Anđela. To nije sprdnja, njemu ne treba da vrti priču. On ima rijaliti u malom prstu, on je za ovo rođen. Anđelu smatram najvećim folirantom, ona popušta polako, ali da li je to jer verbalno ne može da bude kao što je nekad bila jer nema tu težinu, pa hoće da vrti priču preko Galeta. Ne vidim da ona gaji neke emocije, jer je odjednom popustila. Gastozu ovo nije igra, on je zaljubive prirode. Njega ne zanima kakva je Anđela, sve će da uradi da je osvoji. Ako uđu u odnos možda se ona promeni i pokaže nešto drugačije. Voleo bih to zbog Gastoza - prokomentarisao je Ša.

Autor: A. Nikolić