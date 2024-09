Aneli i Aleksandra oči u oči: Brutalno zaratile, Mateja između dve vatre! (VIDEO)

Novi haos u emisiji!

U emisiji "Gledanje snimaka" emitovan je razgovor Aleksandre Nikolić i Mateje Matijevića, koji je posebno zainteresovao Aneli Ahmić.

- Bilo mi je krivo. Ja sam hteo da napravim foru, ispalo je pogrešno u njenim očima. Pitao sam je da prošetamo krug, jer koliko god da sam sve rekao ovde, hteo sam i nasamo sa njom - rekao je Mateja.

- Sve je rečeno i sve je jasno. Ja jako pazim da nekoga ne uvredim i ne povredim. On dečko, svaka mu čast. Ne znam što je Aneli rekla njemu da odj*be i ja sam u vezi drugačija... Imam ja jezičinu, spontano pričam, ali u spontanim odnosima pazim. Cenim i poštujem ga, svaka mu čast. Ne dopada mi se kao muškarac - govorila je Aleksandra.

- Nisi mislila ništa loše, nego da je Aneli to izletelo - rekao je Mateja.

- Više si se ti izblamirala u pušionici kad si pričala o vibratorima, nego ja. Hvala - odbrusila je Aneli.

- Čuj ti nju, kad ja budem radila ono što si ti u prošloj sezoni onda možeš da mi kažeš. Ja ne glumim Aneli, a ovde većina misli da ti glumiš. Ja vidim od prvog dana, ja to osetim... Možeš da misliš, ja sam nevina i ne koristim ga - pričala je Aleksandra Nikolić.

- Mi smo se čule pred ulazak, spojio nas je zajednički prijatelj. Ovde nema osobe koju ja ne volim. Znam ja taj tip žena kao ona - dodala je Ahmićeva.

- Mateju poznajem, iskren je kad kaže da se ne pronalazi u ovoj priči. Obe ga rade, ali mislim da smatra za obe da su preveliki zalogaj za njega. Ne da je on previše slab muškarac, nego da one nose težinu za koju nije spreman. On da je ostao još neko vreme sa Aneli, razvila bi se veća energija i ne bi bilo flerta sa Aleksandrom. Mislim da se nije nigde pronašao - govorila je Anđela Đuričić.

- On neće da kaže da poštuje više mene nego nju da je ne bi povredio, nije stvar u dopadanju - povikala je Aleksandra.

- Ti si hvalila Mateju da je šmeker. On isto ima potrebu tebi da se opravda i da sa tobom prošeta - rekao je Karić.

Autor: A. Nikolić