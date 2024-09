Kraljica novih ljubavi: Jelena otkrila da je procvetala pored Sonija, Ivan i Rajačić pozeleneli! (VIDEO)

Uživa!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima odgleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Jelena Ilić progovorila je o svom ljubavnom odnosu sa Milošem Radulovićem, pa zaratila sa Ivanom i Urošem.

- Mi tako imamo neke neslane šale, ovo je bilo pre nego što smo se poljubili. Mi smo počeli od prvog dana da smo se češkali i eto izdržali smo 2 dana da se ne poljubimo, suvišno mi je da pričam koliko mi je lepo sa njim. Sve se vidi, nama je najbitnije kako se osećamo, spontali smo počeli da provodimo vreme i sada se ne razdvajamo više. Nismo mogli da izdržimo više i eto sad smo zajedno. Ja se trudim sada da izbegavam svađe i sukobe, ljudi se udružuju i svi nekako nastavljaju sa Ivanom da me pljuju. Uroš i ja smo komunicirali lepo ovde ali u poslednje vreme je krenuo da me vređa, sujeta i ego su mu proradili. Milan je sinoć rekao kao voditelj gde ide kod Marka Zeca i blati me, takođe je išao kod Miloša i nešto pričao, njemu je rijaliti popio mozak i bez emocija sa njim ništa nisam mogla. Mene ne treba niko da brani, rekla sam i Milošu da me ne brani uopšte -rekla je Jelena.

- Jelena mi govori da se ne pecam i ne svađam, mislim da Gastoz ima dovoljno svojih problema da priča o nama. Mi smo se krili jedno vreme i poljubac se desio u pravo vreme, nismo mogli da istrpimo -rekao je Soni.

Ja ne vidim nikakvu razliku između odnosa sa Urošem i Milošem, jer je Jelena oba puta birala, ali vidite gnev u ženi koja je zaljubljena i zadovoljna. Mislim da se ona nije zaljubila u Sonija i ovde joj samo treba neko jer ne može kao solo igrač -rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja