Mateja ni ne sluti ko mu stiže: Ena Čolić razvezala jezik o njihovoj vezi, pa urnisala Aneli! (VIDEO)

Sprema se haos!

Ena Čolić nova učesnica Elite otkrila je u studiju da poznaje Mateju Matijevićem i da je sa njim bila u ljubavnom odnosu, a da joj se njegovo ponašanje u najgledanijem rijalitiju nikako ne dopada.

- Neka poznajem privatno, Mateju, Karića... Ja sam rekla da smo u ljubavi, Mateja i ja se volimo i poštujemo, jako smo dobri prijatelji. Mi ništa ne krijemo. Ne dopada mi se ništa što on radi. Ne dopada se ni ljudima iz njegovog okruženja. Mi smo od 2020. bili zajedno, bila je veza... Dobri smo jako, baš smo prijatelji. Bila sam na letovanju sa sinom, ne znam ništa o Aneli, samo mi se ne dopada njihova estetika. On drži do sebe i svog ega i ona mi ne ide uz njega - govorila je Ena.

- Da li deliš mišljenje Uroša da su kao mama i sin? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne bih da budem tako surova. Oni meni nisu slatki, za devojku ništa pogrdno. Mislim kad se budemo sreli da ću sve znati kad ga pogledam. Mislim da se on istripovao - smejala se Ena.

Autor: A. Nikolić