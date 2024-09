Ide s cveta na cvet: Uroš iskazao najdublje gađenje prema Zecu, pa ga ponizio do kraja: Jako si glup! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću kako bi dao sud o ovonedeljnim potrčcima Nenadu Ćubiću Ćubi i Marku Zecu.

- S Ćubom nisam imao nikakvu komunikaciju. Ne dopada mi se to što je kockar, jer je to najteži porok. Moraš da gradiš budućnost, a ne da si posvećen kocki. Inače si tih, neprimetan, nema te nigde. Što se tiče Zeca, nema manire. Nije džentlmen, ide s cveta na cvet. Umesto da se svađa sa muškarcima, on se raspravlja sa ženama. Jako si glup, veliki si blam od dečka - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.