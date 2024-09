Prevario me sa skrndeljom: Slađa besna kao ris zbog Škatarića i Teodore, otkrila kakve ona frajere šeta napolju! (VIDEO)

Izgorela!

Slađa Poršelina pobesnela je zato što je Škatarić zamenio sa Teodorom Delić, te je otkrila Đoletu sa kakvim je ona frajerima napolju.

- Nema oproštaja kad me zameni sa skrndeljom kad joj je du*e na kičmi. Nema bre oproštaja, bar da me prevari sa prepi*kom, pa da mi ne bude žao. On mene da ponižava na televiziji. Meni bre frajer da kola od 200.000 evra, baci mi ključeve, ne pita me gde ću i šta ću. Da mi kaže prevario sam te sa nekom, a ona pre*ička, pa da kažem je*ote ni ja joj ne bih odolela. Zato volim lepu ženu, dobru pi*ku, moje drugarice su sve prep*čke, kad odemo u separe to svi gledaju u nas, to su bombe bre, sve grmi - rekla je Slađa, pa dodala:

- Neću bre da mene neko za*ebava. Zato volim fudbalere i kriminalce, kad me prevare bar znaš sa kim si, ne bude ti žao. Poenta života je ne raspravljaj se sa budalom, sve je kako oni kažu, ma još i gore. Ja neću da dozvolim sebi da me oni unište. Neće da bude sa mnom ne mora, niko te ne tera. Ja ne mogu da verujem da se on pravda i da laže da nije hteo da bude sa mnom. Vidim da bi mi veza sa njim pravila poteškoće u rijalitiju jer vidim kakav je - rekla je Slađa.

Autor: N.P.