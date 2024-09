Krvi će da mu se napije: Terzin brat otkrio u kakvom stanju je Milica nakon javne izdaje, izneo prljav veš o Sofiji koji će sve šokirati! (VIDEO)

Otkrio sve detalje!

Brat popularnog učesnika rijalitija, Borislava Terzića Terze, Miloš Terzić uključio se u emisiju 'Pitam za druga' na Red Tv. On je otkrio u kakvom je stanju Milica Veličković nakon svakodnevnog flerta Terze sa Sofijom, te izneo sav prljav veš koji zna o Janićijevićevoj.

Prvo nam potvrdi da li je Terza skandal majstor u porodici, jel se bavite njim puno u spoljnjem svetu?

Ma nije, ja sam o njemu pričao i prošle sezone, jeste on veseljak i druželjubiv ali je to sve pozitivno.

Da li se ti čuješ sa Milicom?

Da, čujem se ja sa njom od početka, ja sam joj pomagao oko raznih stvari i na vezi smo svaki dan. Iskreno da ti kažem nisam hteo ništa da pričam o tome niti da se oglašavam jer sam se prošle godine oglašavao i možda nisam trebao tako da ću sada ostati suzdržan, nije mu to trebalo ali šta da radimo. Ona meni bukvalno pošalje snimak šta je uradio i u nekim momentima je u fazonu da još ne želi da ga pusti a u nekom kao da će krvi da mu se napije. Svakako čeka njegovo dete i mi ćemo ga prihvatiti naravno šta god on bude radio, ja ću ostati sa njom u kontaktu a kako će njih dvoje da funkcionišu to ćemo tek videti.

Ti ga poznaješ dovoljno, da li ti deluje da se zaljubio u Sofiju?

Mislim da se nije zaljubio ali da mu prija njena pažnja, meni je taj profil devojke užasan da se kači na verenog dečka, to joj nije strano jer sam čuo i spolja da je bila takva, ne deluje mi da se zaljubio ali ne znam šta bih rekao dalje. Ona se zakačila na Terzu da bi imala glavnu temu i to je jedino što mi je jasno.

Autor: Nemanja Šolaja