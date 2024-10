Nisu bili jedno za drugo: Slađa smatra da Milica ne voli Terzu, pa podržala Sofiju, jer tvrdi da vidi njena osećanja prema Bori! (VIDEO)

Izabrala kontra stranu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prva tema emisije je odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, reč je dobila Slađa Lazić Poršelina.

- Milica je rekla da ako skuva nešto drugoj, to je kraj. Nisu bili jedno za drugo. Prvo ju je prevario sa Mijanom, pa sa Tamarom Tiktom i na kraju sa Sarom Marbeljom. Ona ne bi bila s njim, da nije ostala trudna. S druge strane, to ne bi opstalo, da on nije bio zaljubljen. On je bio nesrećan, Milica njega ne voli. Sofiji se itekako sviđa Terza, ja sam to videla. Ne mora odmah da bude u vezi - rekla je Slađa.

- Meni je ovo katastrofa, Terzino ponašanje je za svaku osudu. Ne znam što svi govore da Milica ima lošu prošlost, bila je slobodna devojka. On nema srama, ušao je da obezbedi dete, jer nema zanimanje. Sad je šutnuo tu trudnicu i otišao ljubavnici. Užasno mi je što je Mića brani, svoju štićenicu. Ja sam uz Milicu - rekao je Uroš.

- Mislim da je Sofija ušla s namerom da bude zavodnica. Rekla je da bi prevaila nekog sa Terzom i time mu dala zeleno svetlo. Prvo je pikirala Karića - rekao je Peja.

Autor: Iva Stanković