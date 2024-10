Budemo videli: Gastoz stao u Anđelinu zaštitu, Ša napravio preokret i povukao ručnu! (VIDEO)

Mnogi nisu očekivali ovakvu njegovu reakciju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala novo pitanje koje je bilo za Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Niste sami znate da je podrška uz vas, niste sami i ne dozvolite ološima da vas gaze - glasilo je pitanje.

- Znamo da su uz nas, od početka su i ne damo na nas - rekao je Bebica

- Mogu da pozdravim i da se zahvalim, zbog njih smo ovde - dodala je Teodora.

Sledeće pitanja bilo je za Nenada Aleksića Ša.

- Zašto ti smeta kad Gastoz i Anđela govore "Budemo videli", pa ih ispravljaš - glasilo je pitanje.

- Ta fora mi nije neka, ja volim po našem. Ne podseća me na Stanislava - rekao je Ša.

- Da li je to vrsta Anđeline provokacije? - pitao je Gastoz.

- Ja sam tebi to rekla 1000 puta kad smo bili ispred rehaba, stalno pričam - dodala je Anđela.

- Anđela to stalno priča. Meni je slatko kad ona to kaže, nisam znao da se to aludira - rekao je Gastoz.

- Skapirao sam kao provokaciju, okej ako nije - poručio je Ša.

- Tako je sigurno ispalo. Mi se zezamo sa tim, stvarno nema veze. Ja to stalno govorim, postala mi je navika - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić