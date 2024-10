Razvezala jezik: Anđela oplela po Ivanu, razočarana u njegovu podelu budžeta! (VIDEO)

Nije mogla da prećuti

Anđela Đuričić tokom podele budžeta Ivana Marinkovića komentarisala je kako nije bio iskren u svojim izlaganjima.

- Ja kad sam dobra prema njemu i on je prema meni - rekla je Aneli.

- Poznajem ja njega odlično, on nije bio iskren. On sad spušta loptu. Nije iskren, nego priča ono što treba da se kaže za vas dve, da ne bi ispalo da on nešto radi. Nije bio iskren - govoeila je Anđela.

- Ovo što je on rekao, pre neki dan sam mu iz čista mira j*bali mater, a sad smo korektni. Ti prema meni nisi bila loša, samo me lično zanima - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić