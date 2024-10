Vuk Đuričić, bivši rijaliti učesnik, nije štedeo reči na račun Jelene Marinković i njenog ponašanja prema njenom, još uvek zakonitom, suprugu Ivanu Marinkoviću u "RedAkciji".

Voditelji i domaćini emisije "RedAkcija", Milica Krasić, Goran Todorović i Zele ugostili su bivšeg rijaliti učesnika Vuka Đuričića, koji je ovom prilikom progovorio o odnosu Ivana Marinkovića i Jelene Marinković, ne štedeći reči na njihov račun.

- Ja sam bio sa Ivanom kada je Miljani napravio dete, pa se smuvao sa ovom ženom, totalni kreten, šizofreničarka. On ima štokholmski sindrom, voli da ga muče. Vidite sinoć šta je bilo, to je katastrofa, on to voli i uživa u tome što ga ona maltretira - rekao je Đuričić, a onda je nastavio:

- Ivan je dečko iz Beograda, imao je tužan život. On je pričao da ga je Goca varala sa tim što je sada s njim, on je Gocu smuvao sa 20 maraka u to vreme. Ova Jelena, jeste malo ljanke, seljančica, ali nije ružna. Devojka nije normalna, luda...Ja sam njemu rekao da je bolestan, da dozvoljava da ga žena tuče. Ona je za mene dno dna. On kao da uživa da nekoga iznervira. On je njoj našao tačku i ona se pali na to, ali on. Ta devojka treba sutra da živi život. Ako tebi rijaliti postaje život, to je veliki problem. Kakav god da je on, i da je loš, opet je bolji od nje. Ja ne bih bio sa njom da mi neko da 20.000 evra, žvalavuša, a Maja Marinković mi je čistog srca. Pokvareniju osobu nisam video od nje - dodao je on.

Autor: Nikola Žugić