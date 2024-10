Mislim da je preterala: Gastoz razočaran zbog Anđelinog distanciranja, otkrio zašto nije stao u njenu odbranu u sukobima sa Ša! (VIDEO)

Ne menja smoren izraz lica!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- Gastoze, šta kažeš ti na sve ovo - pitao je Darko.

- Mislim da je preterala, jer ako ovo može da zaustavi sve što smo gradili, onda baš glupa priča - rekao je Gastoz.

- Smatraš li da je ovo način da se udalji od tebe - pitao je Tanasijević.

- Smatram da ovo ne sme da radi, jer rekao sam joj da ako ima neki problem, možemo da popričamo. Ne treba ovako na trista stepeni i da gazi sve. Ako će da baci sve što smo imali jer sam odbranio Enu od ovog kromanjonca. Vidi se da me ne zna uopšte, niti ja nju. Ovo mi je dokaz da se nismo dobro upoznali - kazao je Gastoz.

- Zašto imaš tu srčanost za Enu - pitao je Darko.

- Rekao sam joj da mi se dopada Enino učešće, taj stav. Ako imamo šest sati provedenih napolju, samo znamo istu bandu, ali nikad nismo pili kafu sami - odgovorio je Gastoz.

- Odakle ja znam kakve oni dogovore imaju? Ne vodim se nečim što kaže neko koga znam mesec dana - ubacila se Anđela.

- Rekao sam Mateji da ne sme da okrene Eni leđa, jer se ona pogubila. Vidim da je iskrena, ali ne može da se izbori - rekao je Nenad.

- Zbog čega nisi osetio tu srčanost da odbraniš Anđelu od Ša - upitao je Tanasijević.

- Meni je to bilo fuj otpočetka, ali rekao sam da neću da se mešam. Svi se vode time da ako imam nešto s njom, treba da budem njen zaštitnik. Ogradio sam se, jer je meni ta priča smešna. Ša kad zacrta nešto, on to svakako radi - kazao je Nenad.

- Upravo je pokazao da nije mogao da prećuti na Rajačića, a na Ša može - rekla je Anđela.

