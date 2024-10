Ubacio u petu: Uroš Rajačić opleo po Gastozu, pa otkrio da li će Jeleni dati drugu šansu (VIDEO)

Baš ga briga za sve!

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića bio je Uroš Rajačić koji je progovorio o svom sukobu sa Gastozom i Enom, a potom se osvrnuo na Jelenu.

- Uroše od kad imaš netrpeljivost prema Gastozu? - upitao je Darko.

- Od prvog dana, ja sam sa njim namerno imao neke razgovore da bih ga ispipao. On sa strane ume da razgovara, nije glup, ali je za mene seljačina. Ima seljačke fore, on je za mene seljačka majmunčina. Jasno mi je da je od početka animozitet tu, naročito jer je on od početka u klanu sa kutlačama. On ume da se uozbilji, ali on kad krene sa forama, on je ozbiljan degenerik. Više nikom nije smešan, vidim da i Anđeli smetaju te fore - rekao je Uroš.

- Šta se dešava između tebe i Ene Čolić? - upitao je Darko.

- Mi imamo zajedničko društvo i ja to poštujem, ali je prva krenula. Meni je pokazala nepoštovanje, ona je meni pijana prišla i rekla da zna da nisam toliki gad kolikim se predsgtavljam, ali mene je to jako iznerviralo i znao sam kakav joj je karakter. Želeo sam da joj vratim - rekao je Uroš.

- Uroše zbog čega ne popričaš sa Jelenom? - upitao je Darko.

- Zbog njenog uslovljavanja, ako pojedem sopstveni izmet da bih odbranio nečiju čast, ja sam i na to spreman. Ja nemam sa tim problem, ali stvar je u tome da sam ja njoj pre neki dan prišao i rekao Ivanu da prekine da radi te stvari,

Autor: N.P.