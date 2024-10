Kaje se zbog svega: Miljana progovorila o sukobu sa Bebicom koji je doneo odluku kako će sa NJOM dalje (VIDEO)

Zatišje pred buru!

U toku je radio Amnezija. Voditelji Terza i Munjez su ugostili Bebicu i Teodoru Delić koji su komentarisali sukob koji su imali sa Miljanom:

- To je klasika, ali sada je rekal da smo nevidljivi i nadamo se da će biti tako - rekao je Bebica.

- JA sam uvek bio za nju, i branula je od njega, i njihovih sukoba, ali me iskreno to ne zanima - rekla je Teodora.

Bebica je nakon toga otkrio šta misli o Eni Čolić:

- Meni je sve jasno od prvog dana, ona je takva pa je takva , vidi se kakve namere ima - rekao je Bebica.

- Moraću i ja da komentarišem od novebmra - rekla je Teodora.

- Ja sam ispala ljubomorna, a Uroš je potpalio i onda se to desilo. Ja sam skrenula Bebicu da mu skrenem pažnju jer me je Teodora komentarisala i prozivala. Ja imam pravo da komentaršem koga god želim i kako želim, ali sam sinoć pogrešila baš, priznajem. Moguće da sam ja popila previše ali sada se to neće više dešavati - govorila je Miljana pa se osvrnula na Enu:

- To je Ena, mene ništa ne iznenađuje, ona je takva pa je takva, ali opet neke stvari su nedopustive

Autor: N.B.