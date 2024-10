Milica bi ga totalno poremetila: Sofija osetila prekor ukućana zbog podržavanja Terze u vređanju Aneli, osula paljbu po njemu! (VIDEO)

Menja priču!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Sofija Janićijević prekorela je Terzu zbog vređanja Aneli Ahmić nakon što su je učesnici naterali na to.

- Terza je meni isti kao prošle godine, kad padne u velike probleme on počne da pije i da pravi haos. Nije opravdanje to što je on bio pijan pa vređao Aneli, to se dešava non stop. Jezivo je kad je jure po dvorištu i pljuju je sve vreme. Sofija mi je neprirodna tu jer mu nije odbrusila jače, nije mi prirodno sve što se radi. Verujem da mu je teško i da se lomi između dve strane, vidim da Sofija sve radi tipski i da je pratila rijaliti, ne može to tako dugo sve da traje tako da videćemo kako će se dešavati -rekao je Bebica.

- Ja nikada ne bih mogla da budem druga nekome, da gradim sreću na tuđoj nesreči ali da ona nema uopšte empatije da mu kaže kako se ponaša. I ona isto treba da budem zabrinuta koliko i terza ali ona mene uopšte nije jasna -dodala je Miljana.

- Ja sam njemu juče rekla šta mu je potrebno da smiri glavu, pitala sam ga jel hoćeš da prekinemo ovu vezu, gde je on meni u pijanom stanju rekao da idem da pričam sa nekim drugim i da ne bi mogao da me gleda kad bih bila sa nekim drugim, time mi je dao do značaja da bi ga Milica poremetila -rekla je Sofija.

Autor: Nemanja Šolaja