Burna noć u Eliti: Svađe, drame i iskrene emocije! Ćuba uradio DNK, gledaoci brutalnim pitanjima napravili opštu pometnju

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Na samom početku sinoćnog programa u "Eliti" voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu da će Nenad Ćubić Ćuba da uradi DNK test, jer je televizija Pink došla u kontakt sa njegovim potencijalnim ocem.

- Navikli ste na "Pitanja gledalaca", ali ja nisam došao ovim povodom. Molim za apsolutnu tišinu. Ja sam došao jednim drugim povodom... Cela nacija se potresla sa ispovesti Nenada Ćubića Ćube, ono što je on izneo, nikada nismo do sada čuli. Ćuba je neko ko je jako želeo da pogleda svoje roditelje u oči i da ih pita: "Zašto mi niste dali pravo na život?". TV Pink je pronašala potencijalnog oca Nenada Ćubića Ćube - rekao je Milan.

Kako je Nenad Ćubić Ćuba dao uzorak za DNK analizu, voditelj Milan Milošević nastavio je razgovor sa njim.

- Teško mi je... Ne znam kako će oni da reaguju. Majko, nikada te neću ostaviti, uvek ću biti uz tebe, sve ovo radim zbog sebe, ali nikada nju neću ostaviti. Da me ovaj čovek zove da se vratim, nikada se neću vratiti - rekao je Ćubić.

"Pitanja gledalaca" otvorili su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, koji su iskreno govorili o svom odosu, a ona je priznala šta je koči da uđe u vezu sa njim.

- Bilo šta bilo, ja nju nikada nisam pitao kako je to izgledalo, ne verujem da sam ikoga pitao...Ne želim ni da pitam ni da znam, znam samo da je povređena, nema potrebe da gubi volju za ljubavlju, pa čak i ja da joj ne budem dečko, ne može ceo život tako, treba da ide dalje i da zgazi, da nastavi da bude lepa i da živi tu njenu mladost. Kada smo pričali nešto, ona je rekla da je ona svesna svojih nekih bubica i sve to i rekla je da joj je žao - rekao je Gastoz.

- Sećam se toga, razgovarali smo zrelo, zatekao me je sa par nekih rečenica, ja se sećam svega što je on meni predlagao. Mislim ne znam, ja za njega ne mogu da kažem ništa sem onog najboljeg. Ja se potrudim da nađem nešto ružno, pa se iznerviram kad ne mogu da nađem. On toliko bira reči kada priča sa mnom - rekla je Anđela.

Aneli Ahmić progovorila je o sukobi sa Borislavom Terzićem Terzom, koji ju je žestoko izvređao, kao i njenu ćerku Noru.

- Sad mi srce lupa Milane, to me je toliko uzrujalo da sam imala nervni slom, ono kad je izgovorio to je bio vrhunac, bila sam spremna na sve zbog reči. Ja sam išla samo za njim, to je pravo lice Terze, od njega je to očekivano, meni je to nešto najgore moguće što može da se uradi. Ja sam njemu svašta govorila u hotelu, Jelena da nije bila sa mnom ko zna šta bi uradila - rekla je Aneli.

- Ja sam njemu juče rekla šta mu je potrebno da smiri glavu, pitala sam ga jel hoćeš da prekinemo ovu vezu, gde je on meni u pijanom stanju rekao da idem da pričam sa nekim drugim i da ne bi mogao da me gleda kad bih bila sa nekim drugim, time mi je dao do značaja da bi ga Milica poremetila -rekla je Sofija. Terza je takođe zapretio Anelinom bivšem partneru, Asminu Durdžiću, sa kojim ima ćerku.

- Samo da se obratim mangupu (Asmin) koji preti, neka brine o svom detetu, kada budem izašao uzmi broj telefona, zoveš i da se nađemo - rekao je Terza.

Sofija Janićijević otkrila je da je Terzu pitala da prekinu vezu, ali i priznala da oseća da bi ulazak Milice Veličković poremetio njihov odnos.

- Ja sam njemu juče rekla šta mu je potrebno da smiri glavu, pitala sam ga: "Je l' hoćeš da prekinemo ovu vezu?", gde je on meni u pijanom stanju rekao da idem da pričam sa nekim drugim i da ne bi mogao da me gleda kad bih bila sa nekim drugim, time mi je dao do značaja da bi ga Milica poremetila - rekla je Sofija.

U nastavku emisije došlo je do žestokog sukoba između Ene Čolić i Milene Kačavende, koje su jedna drugu počastile žestokim uvredama.

Aneli je u nastavku noći otkrila da je Danijel Dujković Munjez nju muvao danima, ali da nije uspeo da je smuva, zbog čega je besan na nju.

- On je mene muvao danima i šetao sa mnom. Rekao je tad Teodori da će me j*bati. Sita je meni odma rekao da je Teodori šapnuo na uvo da mu nabace mene. Ja sam njemu bila uvek fantazija i akd je odbijen to se desilo - rekla je Aneli.

Tokom reklama došlo je do drame u pabu, a obezbeđenje je moralo da reaguje zbog sukoba Nikole Škatarića i Uroša Stanića.

Gastoz i Anđela pauzu za reklame iskoristili su da se osame u vešeraju, a on je ugrabio priliku da joj zameri što je prema njemu previše odbijna.

Ena je tokom nastavka emisije otkrila zbog čega je negodovala Gastozov predlog da se distanciraju, kako ne bi imao problem sa Anđelom.

- Nisam negodovala. Ja bih potpuno razumela da se distanciramo i da svedemo komunikaciju na minumim, jer ja njemu želim sve najbolje, ja mislim da je to upravo Anđela. Ovo su sve lešinari, svi su lešinari na svoj način - rekla je Ena.

Iznenadni sukob desio se između Aneli i Slađe Lazić Poršeline, a Ahmićeva je shvatila da joj ona nije prava prijateljica, pa je na druženje sa njom stavila tačku.

Kačavenda je imala još jedan sukob tokom noći i to sa Jelenom Ilić Marinković, tokom kog su pale strašne uvrede.

- Alo, stoko matora! Devet meseci ti je bila odron, Inteprol je juri, je*ali su je svi, pekinezerka - rekla je Jelena.

- Ja sam stala na žensku stranu jer je bila trudna. Hajde sedi, ku*vetino jedna! - rekla je Kačavenda.

- Odronu matori, ložila si se na Janjuša, pokazivala si mu gaće se*si u Odabranima, matori kreten! - rekla je Jelena.

Miljana Kulić imala je žestok sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić tokom emisije "Pretres nedelje", a sinoć su otkrili da su sklopili primirje.

Ena je doživela još jedno poniženje od Jovana Pejića Peje, nakon čega su oboje potvrdili da je njihov odnos gotov.

- Ja sam njoj više puta skrenuo pažnju na neke stvari, osim za tetovažu da može pokazivati kakva je devojka jedino je to poniženje i stvarno mislim da nije lepo ono što izlazi iz njenih usta - rekao je Peja.

- Mi smo pričali i činjenica je da me je ponizio za stolom kada je rekao da će me odvesti u krevet, a vezano za drugi deo pitanja, ja ga uvek uzdižem i sve sam najlepše pričala o njemu i nikad neću reći ništa novo, mi smo totalno završena priča i tema, s tim što ja i dalje osećam isto prema njemu - rekla je Ena.

Miona Jovanović napala je Aleksandru Nikolić, jer je izjavila simpatije njenom dečku, Nenadu Aleksiću Ša.

- Mislim da igra igru jer je rekla za Sofiju da se uvalila u jaku priču i odma mi je to dalo za pravo da sumnjam da je promišljena. Kad je bilo navođenje rekla je da Ša ima lepu facu i da bi se j*bala sa njim, ja sam odlično videla da joj se sviđa - dodala je Miona.

Nakon emisije došlo je do sukoba između Anđele i Gastoza. Iako su se osamili na njenom krevetu, ona je iz čista mira prekinula druženje, zbog čega je on besno otišao u svoj krevet. Pogledajte klikom OVDE.

Ona je kasnije pokušala da mu se izvini i pozvala ga da opet dođe, ali on to nije prihvatio. Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: A. Nikolić