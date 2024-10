Pomrsila je mnoge konce: Marko Đedović dao svoj sud o Eni Čolić, evo šta je rekao

Ovo je njegov sud!

Marko Đedović poznat je kao neko čija reč u rijalitiju ima ozbiljnu težinu, te smo ga upravo iz tog razloga kontaktirali, a on se vrlo rado oglasio za Pink.rs i progovorio o aktuelnim temama.

Marko Đedović dao je svoj sud o učešću Ene Čolić u rijalitiju ''Elita 8'', te je istakao da mu se sviđa kako ona igra rijaliti, ali ipak ima i onu malo lošiju stranu.

- Što se Ene tiče mislim da se izblamirala potezom sa Munjezom i tim ljubljenjem. Iskreno mislim da se izblamirala opasno, ali to je njena stvar, meni su ona i Peja bili super i nadam se da će obnoviti to druženje ili odnos kako god to zvali jer su mi preslatki bili, to je što se nje lično tiče. Video sam da voli "piletinu" i to joj je pohvalno jer ko voli staračke pege?! E sad što se nje kao učesnika tiče i rijalitija top mi je, samim ulaskom zavrtela je mnoga dešavanja tamo i pomrsila račune, a i ume da se svađa, video sam da koliko god da se svađala, umela je da nađe meru kada se sa Milenom raspravlja (ja to ne znam i neću, ali volim kod drugih hahaa). Tako da podržavam je, samo neka roka i nek se ne blamira kad se napije - poručio je Marko Đedović.

Autor: N.P.