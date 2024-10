Ne dolazi sebi: Ana tužna zbog raskida sa Munjezom, oplela po Eni kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Ne bira reči!

Poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića ove noći je bila Ana Spasojević koja je progovorila o svom raskidu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Ana odmah ću te odati i reći da si užasno - rekao je Darko.

- Poremetilo me je mnogo sve ovo, baš baš. Nije me toliko poljubac poremetio, dešava se, pređe se preko toga, ali neke stvari posle toga mene povređuju. Totalno je drugačija osoba bio prema meni dok smo bili zajedno. Svi su mi rekli da se promenio i da je bio drugačiji. Potom je počeo da radi te neke stvari, ja sam mu to zamerala, ali je on manipulisao kako ja njemu ne verujem. Ja sam mu rekla da ću mu verobvati, ali da ne sje*e to. Naravno sje*ao je. Ja sam sve znala uvek kome god da dobaci. Meni u suštini nije Ena kriva toliko, ali šta ima ona mene da juri da mi pričamo? Pa što nisi došla da pričamo pre poljupca, da mi kažeš da moj dečko hoće da te poljubi? On je prve dve tri nedelje prema meni bio stvarno sjajan, ali eto. Nekako me sve kasnije povređivalo, nakon poljupca. On sad mora da pegla celu situaciju i da nju brani životom da bi mogao da je iz*ebe - rekla je Aneli.

- Da li si trudna? - upitao je Darko.

- Ne od čega?! Pazili smo - rekla je Ana.

