Miona gurnula Miljanu, Ša se brže-bolje umešao, pa osuo rafal uvreda po Kulićevoj: Odabrani poskakali na noge (VIDEO)

Nema spavanja više!

Miljana Kulić dobila je tajni zadatak od Drveta mudrosti da sluša ljubavne parove i skupi sve bitne informacije kako bi zadatak bio uspešan. S obzirom na to da Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša svaki dan imaju svađe ispod pokrivača, Miljana je svratila do Odabranih kako bi videla da li je to i ovog puta slučaj i prikupila što više informacija kako bi uspešno odradila zadatak.

Tom prilikom Miona Jovanović bila je vidno neraspoložena kada se vratila iz toaleta, te je prva gurnula Miljanu Kulić koja je samo stajala pored kreveta i nije dirala ni nju ni Ša. Ša je kao oparen skočio iz kreveta na Miljanu i osuo rafal uvreda po njoj, a on je čak u jednom momentu gurnuo i Jovana Pejića Peju koji ga je držao.

Autor: N.P.