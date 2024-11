Nemam nikakvu emociju: Mateja ugasio svaku nadu za odnos sa Aneli, ovim rečima je dokusurio (VIDEO)

Nije mu falila!

U toku je 'Igra istine', Miljana Kulić postavila je pitanje za Mateju Matijević koji je progovorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić i priznao je da nije imao emociju prema njoj.

- Mateja od kad si se vratio, kakav ti je utisak i jel ti nedostajala Aneli? - upitala je Miljana.

- Preuveličano je sve što se dešavalo među nama. To je trajalo tri dana, mi smo imali neku gotivnu energiju i to je to. To nije bilo ništa ozbiljno. Niti je mrzim niti bilo šta. Nije da s njom ne pričam, jednostavno nemam nikakvu potrebu da joj se obraćam. Nemam nikakvu emociju - rekao je Mateja.

- Soni u kakvom si odnosu sa Mrvicom? - upitao je Mateja.

- Dosta je bilo svađi u poslednje vreme tako da smo mi sada zatajili naš odnos. Ja sam hteo da imam se*s, nije ona htela. Ona ona hoće, ja sad neću i to je to - rekao je Soni.

- Aneli kako komentarišeš to što je Mateja rekao? - upitao je Soni.

- On se meni svideo u početku, ali svi njegovi postupci su me ohladili od njega. On jeste lep i zgodan, ali samo fizički, nije mi se svidela njegova unutrašnjost. Sada sam potpuno čista i ravnodušna jer nije to bila neka ljubav da je to moglo prerasti u nešto - rekla je Aneli.

Autor: N.P.