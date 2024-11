Ja to podržavam, išla bi kao leptirica kroz kuću: Sofija dala Eni vetar u leđa da se smuva sa Munjezom! (VIDEO)

Da li će pokušati nešto više sa njim?

Ena Čolić oplela je po Mileni Kačavendi kod Sofije Janićijević, međutim, njihovu priču prekinuo je Nenad Marinković Gastoz, pa se ona zaustavila.

- Kako me je iznervirala Milena juče, ajde što me je pljuvala ranije, ali juče...

Gastoz je nakon toga pecnuo Enu za Danijela Dujkovića Munjeza, a Sofija ne krije da bi htela da njih dvoje završe kao par.

- Munja kida, ona da malo razmišlja nikad ne bi bila gladna i plus zadovoljna. Išla bi kao leptirica kroz kuću, on ima energije koliko hoćeš. Ja to podržavam - rekla je Sofija.

- Vidi ovu Jordanku, ona kao trenira ceo život. Pogledaj ti Sofiju, a pogledaj nju. Rekla sam ja i njemu da me pljuje njegova drugarica, govori mi 50 evra za s*ks.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić