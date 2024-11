Skrhana: Ena Čolić progovorila o raskolu prijateljstvu sa Gastozom, priznala da je povredio kao niko jer joj je objavio hladni rat (VIDEO)

Ovo je zabolelo!

U toku je emisija 'Pretres nedelje', voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi progovorila o svom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ena je otkrila da je jako povredio Gastoz koji je bio jako grub na rečima kada je u pitanju njen odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ja nisam rekla da se on svađa sa mnom sa žarom nego da sam u šoku. Mene je to mnogo više pogodilo i da me boli što sam se posvađala sa Gastozom nego sa Pejom. Iz Gastoza je sve najlepše izvučeno od kad je sa Anđelom, jako me zabolelo taj tihi rat kako sam ja nazvala. Par dana govori Peji drži se, kao da se u mom prijatelju nalazi Ivan Marinković - rekla je Ena.

- Terza i Sofija su preneli Munji da ga je Gastoz nominovao, a to nije istina - rekao je Milan.

- Molim, to nije istina - rekao je Gastoz.

- Ja nisam nominovala Ivana, Munju i Aleks, kad se sve odaje nek se zna - rekla je Ena.

- Znači Anđela je mene nominovala?! Au, sad mi je sve jasno. Ja pi*ka nisam - rekao je Ivan.

- Ja sam sve već rekla - rekla je Anđela.

- Došla sam u Pab rekla Mateji o čemu se radi, Gastoz je meni rekao da je naš rat tek počeo, ja sam sigurna da nisam ništa uradila, a tek ne prema njegovog odnosu. Baš mi je krivo iskreno što je takav Gastoz, ja stvarno ne mogu da poverujem da se on ovako ponaša, baš mi je krivo - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.