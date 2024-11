Ena i Peja ne mogu da nađu zajednički jezik: Jovan daje sve od sebe da joj dokaže da je druženje sa Munjom greška, njen ego dosegao vrhunac (VIDEO)

Ne ide im!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi progovorio o svom odnosu sa Enom Čolić, te je priznao da ga Ena svojim flertom sa Munjom samo povređuje, ali da ona to ne shvata.

- Poenta cele priče je da niko ne gleda svoje greške. Ja priznajem svoju grešku da kad si ti njoj to rekao ja sam trebao da dođem i da kažeš Gale dođi da popričamo napolju. Ivan je ovde da posvađa Anđelu i Gastoza zato što su oni prvi par koji su lepi i skladni, s moje tačke gledišta smo možda Ena i ja realniji jer idemo srcem, a oni idu malo filmski. Ena je svojim postupcima počela meni da se gadi - rekao je Peja.

- E to je poenta što on mene opet blati, počinješ da me toliko blatiš da ću da te otpišem za sva vremena - rekla je Ena.

- Što ja nisam ustao ovde i rekao Gastoz se loži na tebe i ti se ložiš na Gastoza? Zato što to nije realno, ali je realno da si ti uzela pitu. Mene to boli, bila si sa mnom - rekao je Peja.

- Ajde mi malo veruj molim te - rekla je Ena.

- Nije poenta da ti verujem, poenta je što si uzela pitu od muškarca za kojeg si rekla da bi se udala za njega. Mene ne zanima da ulazim poonovo u odnos koji će da se završi za 3 dana i da ću biti povređen - rekao je Peja.

- Batalite me više bre, ti si jedino jedino bitno ovde - rekla je Ena.

- Da li si glupa ili igraš rijaliti? - upitao je Ivan.

- Pa vi se pitajte, barem nisam zlobnica kao neki koja mi je tri puta danas rekla da imam pitu - rekla je Ena misleći na Sofiju.

- On čovek kaže da mu smeta Munja i on nastavlja da ide dalje - rekao je Ivan.

- Je*ite se sa vašim stavom, sa Munjom tri dana ne komuniciram niti ću, pustite me da rešim svoj odnos. Stalo mi je do ovog dečka - rekla je Ena.

- Ja ti govorim neke stvari realno - rekao je Peja.

- Ena kako ako Peja kaže da mu smeta Munjez ti nastavljaš da budeš dobras sa njim? - upitao je Milan.

- Ma daj on 24 sata bleji sa slikom bez tona, ajde još jednom nek uđe u pušionu i završili smo - rekla je Ena.

- Ena braniš svoje je*eš tuđe - rekao je Gastoz.

- Ja sam Munjeza cimnula za jaknu, a on je meni rekao imam motiviaciju za trening i gore piše Ena - rekla je Ena.

- Ma Pejo batali ovu priču - rekao je Gastoz.

- Ena koliko se ti sviđaš Ivanu - rekla je Ena.

