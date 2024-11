On je škloski primer propasti: Đedović osolio po Ivanu, Jelena zgrožena njegovim oholim ponašanjem! (VIDEO)

Njihovoj drami nema kraja!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Naredni klip prikazao je Ivana Marinkovića, koji je kod Bakija B3 opljuvao Jelenu Ilić zbog pozdravljanja Marka Đedovića.

- Jelena i ja se nismo svađali, to je prva laž koju je izrekao. On je škloski primer propasti, zato seje nesreću i propast. Ovo govori o njegovom gnevu i mržnji, kad je Jelena u pitanju. Da nije nesiguran, ne bi tako pričao. Sve je jasno kao dan, samo njemu nije jasno - rekao je Đedović.

- Rekao je da sam licemerna, jer sam prijatelj. Daleko smo Đedović i ja od prijatelja, ali dobri smo i čuli smo se svakodnevno napolju. Sve i da je Đedović mene koristio za svoj rat sa Ivanom, zar to nije legitimno? Meni je Ivan izgovorio najgore stvari, niko drugi. Ivan bi voleo da sam ja njega branila od drugih, u momentima kad me je on najstrašnije vređao - rekla je Jelena.

- Deluješ potreseno - rekla je Ivana.

- Da, jer je on svaki dan imao priliku da kaže nešto iskreno i da demantuje. Očekivala sam da je bezobrazan, ali ne i da je toliko bio odvratan sinoć. Pored Đedovićevog ulaska, moj odnos sa Ivanom se nije menjao. Odvratan je, bezobrazan je, sve radi planski - kazala je Jelena.

- Jelena laže za odnos sa Đedovićem. Znam da nisu neki naročiti prijatelji, ali znam da je ranije imala jako loše mišljenje o njemu. Njemu Jelena nije bitna kao potencijalna drugarica, već da bi dobio taj rat sa mnom. Otkad je on ušao, stvari su se promenile. Govorio joj je da je bolja kad je sama, tako da mislim da Đedović ima više animozitet prema meni, nego što gotivi Jelenu - rekao je Ivan.

- Sad će Ivan da priča da je bio loš sa derugim ljudima zbog Jelene, a meni je drago što sam ušao kasnije i što mogu da ih posmatram kao budale. Izigrava žrtvu, Jelena je jedina žrtva tog odnosa. Jelena nije zbog mene dinar izgubila, niti je navodim da dobije kaznu, niti sam joj rekao da je jalova - rekao je Marko.

