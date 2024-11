Ima džokera u rukavu! Najavio raskrinkavanje: Zola progovorio o dopisivanju sa Mateom i priznao da li bi pre bio sa njom ili Miljanom

U toku je današnja RedAkcija, a voditelji Nikola Žugić i Sanja Arsić su ugostile ujaka Ene Čolić.

Tokom emisije uživo u program telefonskom linijom se uključio Lazar Čolić Zola.

On je komentarisao sukob Miljane Kulić i Matee Stanković u kojem je pominjan on:

- Ona se meni javila, samo moram da kažem da je bolje da me ne uzima u usta, ali to što priča da me je ona odbila, to mi je smešno, a to nije istina. Moraću da pokažrem prepiske ako ona tako nastavi.Ona se meni javila kada sam ja došao u Beč. Ona se meni javila sa molbom da nešto učinim za nju, ali ja ne bih pričao o tim stvarima, ali bilo je tu guranja, a ako se vidimo biće i du*vanja- rekao je Zola pa se osvrnuo na odnos Miljane i MAtee:

- Miljana rekla da se kaje posle odnosa sa Mateom, ali posle je*anja , nema kajanja. Ja mislim da ona postaje svesna koji je to blam i sve to što je radila.

Zola je nakon toga govorio o njegovom odnosu sa Miljanom:

- Iskreno proveli smo ona i ja dosta toga zajedno, bilo je i lepih i ružnih momenata, ali sada je mene blam svega toga, nevezano ovo za Mateu nego za sve što se dešavalo sa nama, mada ne mogu da kažem da ne bih bio sa njom opet jer smo i ona i ja rekli to milion puta pa smo opet bili zajedno. Sve u svemu ja ne žeim da budemo zajedno.

Autor: N.B.