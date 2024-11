Strašni sud: Jasmina Ahmić zamerila Aneli drugarstvo sa Slađom i Urošem, pa se osvrnula na Rajačića i svoju ćerku: To me je zgrozilo! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novoj epizodi emisije ''Pitam za druga'', majka Aneli Ahmić, Jasmina Ahmić-Grofica je prokomentarisala Enu Čolić, ali i raskol prijateljstva njene ćerke sa Slađanom Lazić Poršelinom.

Da li mislite da Ena ima emocije prema Mateji?

- Ne znam, moguće kad je tek ušla. Nije mi jasno bilo kad je rekla da ostavlja prostor da za par godina može da se otvori mogućnost da budu zajedno. Iskreno, smatram da nema tu emocija. Ona je inteligentna žena. Zna šta radi, to je jasno.

Da li ste rekli nešto Aneli pre nego što je ušla u ovu sezonu?

- Kad je ulazila prošle sezone, rekla sam joj da se ne druži sa Slađom, a on a je baš to uradila. Dvolična je. Uvek se kači za nekog bitnog. Ne znam što su njih dve prestale da se druže, ali je dobro da je tako.

Kako ste reagivali kad su Aneli i Rajačić tražili zadatak od Drveta mudrosti?

- Nisam znala šta će joj to. Bilo mi je odvratno. Ne znam šta joj je trebalo to da igra sa njim, nije mi se to nikako dopalo. Nije joj trebala blamaža sa Matejom i Rajačićem. Ona je tim zadtkom sa Rajačičem želela očigledno da pokaže da je đubre. Po svemu sudeći, očigledno je pljubao po njenoj vezi sa Janjušem, jer je možda imao emocije prema njoj.

Kako iz ove perspektive gledate na njen odnos sa Urošem Stanićem?

- Uroš je takav. On voli da laže. Nikakav prijatelj joj nije bio.

Autor: S.Z.