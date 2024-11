Prešla mu i preko ovoga: Aleksandra otkrila da li Ivanu zamera vređanje (VIDEO)

šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Aleksandru NIkolić:

- Odronu od osobe, muvaš se sa Ivanom koji kaže da nije ni čudo što su te tukli - glasilo je pitanje:

- Ovde mnogi koriste svoju manipulaciju, Gastoz prvi ima problem,. ali ja poštujem što gledaoci misle to. Meni Ivan jeste to rekao, ali mene to nije uvredilo. On je to čuo i video ali i njega su tukli - dodala je Aleksandra.

- LJudi ajde da pomognemo Ivanu da se vrati na pravi put - vikala je Miljana.

- Ja se ne predstavljam kao žrtva, pokazaće vreme sve. Niko ne zaslužuje da dobije batine, ja sam protvi batina, i svi treba da prijavi sve to. POjedini ljudi su upotrebili mojku istinu protovi mene, to je ružno - rekla je Aleksandra.

- Moje pravo je da kažem šta mislim, ali ti mene nonstop pominješ, zanči ljubomorna si - rekla je ANeli.

- On je to meni rekao u besu,a to je upotrebio jako bizeraran, a to što ja ne želim o tome, je moja stvari. Aneli ti nisi za komentar, ostavi me molim te. - rekla je Aleksandra.

- Aleksandra loše izgleda ovako kada se svađa. Vidim da se opet devojaka bore za mene, a ja sam odabrao samo jednu. Jesam to rekao Aleksandri, i izvinjavam se zbog toga. Ona treba da bude lepa i pametna da ne komentariše ovo - rekao je Ivan.

- KAkva manipulacija - govorila je Aneli.

- Što se sada komentariše nešto što nije počelo,. MOžda Aleksandran njega promeni, sa Buđolinom je bio šest godina pa je sada vreme da se promeni nešto, ja želim da se otac mog deteta izvede na prvai put. - rekla je Aleksandra.

Autor: N.B.