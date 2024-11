Palo primirje! Ivan i Miljana zakopali ratne sekire, pa spomenuli i njihovo dete, malog Željka (VIDEO)

Koliko će dugo primrje trajati?!

Miljana Kulić i Ivan Marinković seli su ispred hotela, te su tom prilikom rešili da porazgovaraju o njihovom odnosu i detetu Željku Kuliću.

- Jesi Ivane, branio si Jelenu, vređao si mene - rekla je Miljana.

- Nije tačno. Uvek kada se pomirimo, ja ti obećavam da nikada neću da uvredim prvi niti išta. Prva ćeš početi, ja ti kažem da si to radila, ti se toga ne sećaš. Mene zabole ku**c. Meni je najbitnije da ga vidim, možete da pričate i ti i oni - rekao je Ivan.

- I posle ovog rijalitija ćeš stalno da ga viđaš...Što mene? Kakve veze imamo Željko i ja - rekla je Miljana.

- Ti si počela da pričaš o tome i prva si počela da iznosiš kako sam ja napolju više pričao o Jeleni nego o Željku. Ko te je terao to da pričaš? Zar nije interes Željko? Pusti to, to je naše, šta pričaš. Prećutao sam kada si mi okrenula du*e kad sam ti dao 5.000 dinara...Ja da idem u Niš? Zašto? - rekao je Ivan.

- Da. Zato što je vezan za baku i majku - rekla je Miljana.

- Sve zavisi od našeg odnosa koji je katastrofalan - rekao je Ivan.

- Ti kada god hoćeš možeš da dođeš, ti to znaš - rekla je Miljana.

- Znam. Seti se šta sam ti rekao, da smo išli zajedno u rijalitiju, jači bi bili od svih - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić